Прогулочное судно со 110 пассажирами затонуло у турецкого курорта

Вблизи турецкого курорта Мармарис затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 110 пассажиров. Всех пассажиров и экипаж благополучно эвакуировали на другие суда, никто не пострадал. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщило агентство IHA.
Инцидент произошел в районе 15:45 в бухте возле острова Дженнет. Экипаж обнаружил нештатную ситуацию и направил лодку к берегу. Однако судно начало набирать воду, и было принято решение эвакуировать всех пассажиров на ближайшие лодки и катера, которые также находились в бухте.
В эвакуации приняли участие команды береговой охраны. После спасения всех, кто находился на корабле, судно полностью затонуло. Местные власти начали расследование случившегося, передает агентство.
18 мая СМИ сообщили, что в Киевской области утонул знаменитый корабль-ресторан «Галлеон», который является достопримечательностью бывшей резиденции «Межигорье» экс-президента Украины Виктора Януковича. На судне располагались банкетный зал со сценой, рабочий кабинет бывшего президента страны и отдельная гостиная для встречи гостей.