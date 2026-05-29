Власти: массовые отключения газоснабжения в Калининградской области исключены

Массовые отключения газоснабжения в Калининградской области исключены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам совещания с участием руководства «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург».
«Представители регионального правительства обсудили с газовщиками ситуацию с отключениями потребителей от газоснабжения. Ресурсники заверили, что массовые отключения газоснабжения в регионе исключены», — говорится в сообщении.
Информация о возможной приостановке подачи газа десяткам тысяч абонентов, распространившаяся пресс-службой «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», не означает одномоментного отключения, отметили в правительстве. Это общая статистика по числу собственников, у которых на данный момент не заключен договор на техническое обслуживание (ТО) или которые не предоставили доступ для проверки оборудования.
«Отключение газа — это крайняя и исключительная мера. Ресурсники подчеркнули, что подача газа приостанавливается только тогда, когда возникает реальная угроза безопасности жизнедеятельности жителей всего многоквартирного дома. Цель работы газовых служб — не отключить абонента, а предотвратить аварийные ситуации и утечки», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Как уточняется, работа ведется «строго по графику». Для «максимального удобства жителей Калининградской области» плановые проверки газового оборудования проводятся заранее и по утвержденному расписанию. Графики публикуются на официальных ресурсах газораспределительной организации, чтобы жители могли спланировать визит специалиста.
В Калининградской области насчитывается почти 400 тысяч квартир и 60 тысяч частных жилых домов, где есть природный газ. На 1 мая 2026 года 90% жителей региона заключили необходимые договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). Уклонение от этой обязанности влечет за собой не только административную ответственность, но и серьезные риски для безопасности, напомнили в пресс-службе.
Заключить договор на ТО ВКГО можно:
онлайн через «Личный кабинет» на сайте «Калинингадгазификации»,
на условиях публичной оферты также на сайте,
лично, обратившись в офис.
Ежегодное техническое обслуживание должно включать:
визуальную проверку целостности оборудования и доступности к нему,
оценку целостности соединительных элементов газопровода,
проверку герметичности и работоспособности соединений и запорных устройств,
осмотр и проверку кранов бытового газоиспользующего оборудования,
регулировку процесса сжигания газа,
проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах,
выявление неисправностей и определение дальнейшей пригодности оборудования,
контроль давления газа,
инструктаж по газовой безопасности в быту.
Специалисты газовой службы, как отмечается, заблаговременно уведомляют жителей и управляющие компании о предстоящих работах через официальные письма, объявления на информационных досках в подъездах, информацию в квитанциях за газ и на официальном сайте АО «Калининградгазификация» в разделе «График технического обслуживания».
Ранее в пресс-службе «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» сообщили, что без газа из-за долгов и отсутствия договоров на техобслуживание могут остаться более 43 тысяч квартир и жилых домов в Калининградской области.