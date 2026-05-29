Предупреждение российского МИД о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве вызвало настоящую панику в Европейском союзе. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
«Соединенные Штаты ни за что на свете не дадут Украине больше вооружений. А вот европейцам придется это обсуждать. Я бы предположил, что они не захотят отдавать свои системы ПВО, но они настолько отчаялись и находятся в такой панике из-за желания продолжать конфликт и защищать Владимира Зеленского, защищать Киев, что все-таки могут на это пойти», — уточнил публицист.
Алекс Христофору обратил внимание на формулировки в западной прессе, где говорится, что Владимир Зеленский умоляет Дональда Трампа предоставить ракеты для Patriot. По мнению эксперта, подобная риторика подтверждает: заявление России о новых ударах возмездия действительно посеяло страх среди западных союзников Киева.
В российском МИД ранее пояснили, что армия РФ в ответ на атаки ВСУ по мирным жителям будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. В ведомстве подчеркнули, что все такие объекты расположены в Киеве.