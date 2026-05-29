В Ростове в субботу 30 мая будет холодно и пойдёт дождь. Днём в донской столице термометры покажут +17 градусов.
По данным Ростовского гидрометцентра, в субботу ожидается северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление ниже нормы. Облачно, дождь. К ночи осадки не прекратятся, температура упадёт до 9 градусов. Ветер подует с юга. Атмосферное давление составит 747 мм рт. столба.
На территории региона облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, днём возможен сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7−12 м/с, днём местами, а также при грозе, порывы 15−18 м/с.
Температура воздуха ночью 7… 12°, при прояснениях до 2°, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −2 градусов. Днём 13…18°, местами до 21°.