Какого числа отмечают Международный день защиты детей, история и суть праздника

1 июня в России отмечают Международный день защиты детей — один из главных праздников детства. Это день, когда особенно важно позаботиться о своих детях и обеспечить безопасные условия для всех юных жителей страны. В этом году году праздник выпадает на понедельник, но даже в будний вечер стоит найти время, чтобы разделить с детьми радостную атмосферу торжества. Как появился День защиты детей, как его принято отмечать и какие мероприятия пройдут в 2026 году — читайте в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают День защиты детей в России и других странах.
Международный день защиты детей отмечают в мире уже более ста лет, но в определенную дату — только с 1950 года.
1 июня Международный день защиты детей празднуют в России, Армении, Болгарии, Вьетнаме, Китае, Латвии, Эстонии, Польше, Монголии, Казахстане, Чехии и ряде других стран.
В 2026 году 1 июня приходится на понедельник. Это рабочий день.
У праздника есть и другая дата — 20 ноября. В этот день по инициативе ООН в ряде стран празднуют Всемирный день ребенка (World Children’s Day).
Как появился Международный день защиты детей.
Первым детский праздник придумал американский пастор Чарльз Леонард. В 1857 году он провел в Челси богослужение в честь детей и подростков. Пастор назвал праздник Днем розы, но позже его переименовали в Цветочное воскресенье. Уже в XX веке Международный день защиты детей получил привычное название.
Новый смысл этот день обрел после Первой мировой войны, когда многие дети оказались на грани выживания из-за повсеместного голода. В 1919 году британские волонтеры Эглантайн Джебб и Дороти Бакстон основали «Фонд спасения детей» и инициировали процедуру принятия первой в истории декларации о защите прав детей. В 1924 году Лига наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка — документ, закрепивший право ребенка на материальное и духовное развитие, приоритетную помощь в трудные времена, на еду и достойное воспитание.
В 1949 году Международная демократическая федерация женщин предложила учредить единый праздник для всех стран.
1 июня 1950 года в 51 стране отметили первый День защиты детей.
Традиция празднования 1 июня сохранилась во многих государствах бывшего социалистического лагеря.
В те же времена появилась и вторая дата для празднования Международного дня защиты детей. 20 ноября 1959 года ООН приняла декларацию о правах ребенка, опиравшуюся на Женевскую декларацию. В ней были закреплены равные права для детей всех национальностей, рас и вероисповеданий, а также право на социальное обеспечение и здоровое развитие. В память об этом событии многие страны 20 ноября отмечают Всемирный день ребенка.
Как отметить День защиты детей: смысл и традиции.
Международный день защиты детей — это первый день лета, он предваряет три месяца отдыха. Поэтому традиционно для детей устраиваются праздничные мероприятия со сладостями и подарками, а на улицах детям раздают мороженое и воздушные шары.
В праздник принято посещать с детьми парки, концерты, развлекательные центры и игровые площадки. Во многих регионах России День защиты детей масштабно отмечают — проводят спортивные состязания, детские шоу, развлекательные флешмобы, выставки и пикники.
А для взрослых праздник имеет еще и социальный характер. 1 июня проходит множество благотворительных акций, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
В мире в День защиты детей напоминают о трудностях для детей в малоразвитых странах — юные жители планеты страдают от болезней, дефицита лекарств, нехватки пищи, невозможности получить образование и от трудовой эксплуатации.
Куда сходить в День защиты детей в 2026 году.
В 2026 году Международный день защиты детей выпадает на понедельник, поэтому во многих регионах России отмечают праздник накануне, 30−31 мая. В Москве в эти дни в парке искусств «Музеон» пройдет фестиваль искусств «Небо», где гостей ждут бесплатный показ спектакля «Вафельное сердце», прогулка «Голоса электричества», кукольный спектакль театра Pia Fraus из Бразилии и другие активности.
В «Лужниках» 30 мая пройдет фестиваль спорта и музыки «День московского спорта». На месте будет работать детская зона, где маленьким гостям сделают аквагрим. Там же пройдут мастер-классы по авиамоделированию и постройке башни с помощью экскаватора. Юные участники фестиваля смогут сразиться в гонке на радиоуправляемых машинках, а более старшие гости — поучаствовать в открытых тренировках в скейтпарке и поиграть в стритбол. Полный список локаций и расписание доступны на сайте мероприятия.
30 мая стартует один из любимых фестивалей москвичей — «Театральный бульвар». Специально для самых маленьких организаторы фестиваля подготовили детскую программу: семейный концерт на Чистопрудном бульваре, чтение сказок Ганса Христиана Андерсена звездой фильма «Горько!» Юлией Александровой, а также различные спектакли. На площадках также пройдут мастер-классы по гриму, созданию объемной открытки-макета Солнечной системы, масок к античному театру. Полный список активностей доступен на сайте проекта «Лето в Москве».
На ВДНХ с 30 мая по 1 июня пройдет «Фестиваль Движения Первых». На площадке запланированы парад единства, музыкально-поэтическое шоу «Вместе» и другие мероприятия. Для гостей откроется фестивальный городок с мастер-классами, уличным театром, спортивной площадкой и другими активностями. Подробнее о программе можно узнать на сайте проекта.
1 июня гости от 7 до 17 лет включительно смогут посетить Исторический музей бесплатно. Кроме того, в музее пройдут мастер-классы и обзорные экскурсии для детей — например, на экскурсии «Детство в Российской империи: от воспитания до полезного досуга» гостям расскажут, как жило юное поколение разных сословий прошлых веков.
В Санкт-Петербурге многие площадки представят праздничную программу 30 мая, активности продлятся и до 1 июня. На Малой Конюшенной улице развернется «Литературный город-сад» в рамках фестиваля «Летние книжные аллеи». Музыка и стихи будут звучать со сцены, а посетители смогут встретиться с писателями и поэтами.
На «Газпром Арене» 30 мая в 19:00 состоится молодежный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.3», посвященный прошедшему 27 мая Дню города. Для старшеклассников и студентов выступят Ваня Дмитриенко, MONA, Bushido Zho, Мартин, а также другие музыканты и диджеи. Билеты доступны для покупки в интернете.
31 мая в 11:00 в Российском этнографическом музее стартует программа ко Дню защиты детей. Для юных посетителей проведут экскурсии и расскажут, в какие игрушки играли дети в деревнях. А в Мраморном зале прозвучат произведения классической музыки известных композиторов.
В Московском парке Победы 31 мая пройдет ежегодное шествие колясок, самокатов и велосипедов «Салют, мультфильмы!». В этом году праздник посвящен 90-летию киностудии «Союзмультфильм». На празднике будут организованы зоны викторин, мастер-классов от библиотек Московского района.
В Летнем саду 31 мая пройдет праздник «Волшебная страна», где будут организованы пространство для игр, квестов и театральных представлений. Вход на праздник бесплатный, развлекательная программа будет работать с 11:00.
1 июня Ленинградский зоопарк приглашает юных жителей и гостей города на фестиваль «ЗоопарКниг». В зоопарке пройдут мастер-классы, квесты и беспроигрышная лотерея. Для детей до 18 лет вход в зоопарк будет бесплатным, необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении.
Мероприятия в честь Дня защиты детей пройдут в разных районах города. Полный список можно увидеть на сайте «Культура Петербурга».
В Казани 1 июня будут работать несколько развлекательных площадок в городских парках. Самая крупная — территория Присутственных мест у Казанского Кремля, где развернется фестиваль «Лето в Татарстане» от «Движения первых». Перед гостями фестиваля выступят артисты и диджеи, На мероприятии также будут работать спортивные площадки, зоны творческих мастер классов.
В детском парке «Елмай» пройдет фестиваль «Мы там, где ты», где юных гостей научат рисовать, лепить и создавать аксессуары. Ребята постарше смогут сразиться в настольный хоккей и мини-футбол. Также предусмотрена музыкальная программа.
Полагаются ли выплаты к Международному дню защиты детей.
Накануне праздника многих родителей интересует, не предусмотрена ли разовая выплата на ребенка. Нет, на День защиты детей пособия к празднику не выплачиваются.
Но существуют другие социальные выплаты, которые семьи с детьми могут получить в течение года. Федеральные выплаты делятся на единовременные и ежемесячные. К первым относятся, в частности, пособия при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью и ряд других. Ко вторым — пособия на детей до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 года, по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет, на ребенка военнослужащего по призыву.
Как отмечают День защиты детей в других странах.
В большинстве регионов Германии Международный день защиты детей тоже отмечают 1 июня, праздник называется Kindertag. В этот день детям дарят сладкие подарки и игрушки. В школах проводят классные часы, чаепития и экскурсии.
В Китае 1 июня устраивают концерты и представления для детей и подростков, многие музеи и кинотеатры приглашают ребят на бесплатные выставки и показы, а также делают скидки родителям.
В Испании День детей отмечают 5 января. В переводе с испанского он означает «праздник Короля магии». В этот день жители страны смотрят красочный парад, а детей угощают сладостями. Главная традиция — посетить волшебного Короля, прочитать ему стихотворение и пообещать хорошо учиться. За это Король подарит сувенир.
В Италии дети празднуют День Трех королей и Бефаны 6 января. Он символизирует окончание зимних каникул. В этот день в городах проводятся традиционные шествия, а дети получают подарки от ведьмы Бефаны.
В Японии отмечают День девочек (3 марта) и День мальчиков (5 мая). В праздник девочек одевают в красивые кимоно и водят в гости к друзьям на чаепития. Дома выставляют стенд с куклами для защиты дочерей. В День мальчиков в стране проводят спортивные состязания, а маленьким гостям праздника рассказывают о воинах и самураях.