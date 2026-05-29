Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию, сообщили в АТОР

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Самый дорогой тур в Россию на данный момент купили туристы из США, его стоимость составила 15 тысяч долларов, путешественники отправятся на отдых по Золотому кольцу, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов», — сказала Ломидзе на пресс-конференции.
По ее словам, американские туристы отправятся в путешествие по Золотому кольцу. Ломидзе подчеркнула, что доля туристов из США, которые приезжают в Россию, среди всех зарубежных стран очень мала.