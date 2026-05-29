Ученые обнаружили новый наиболее опасный тип холестерина — остаточный холестерин, который может составлять до трети общего уровня в крови. Об этом сообщил журнал BBC Science Focus со ссылкой на клинического профессора Университета Копенгагена Борге Нордестгаарда.
По данным исследования, такой холестерин переносится крупными частицами, которые в 50 раз шире обычных и содержат в 40 раз больше холестерина. После расходования триглицеридов, оболочка, насыщенная холестерином, свободно проникает в стенки артерий, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперты отметили, что повышенное содержание остаточного холестерина в организме связано с неправильным питанием, увеличением веса и генетической предрасположенностью, говорится в материале.
Потребление от одного до шести куриных яиц в неделю значительно снижает риск смерти от всех причин, но особенно — от сердечных заболеваний, даже у людей с ранее выявленным повышенным уровнем холестерина. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrients. Действительно ли яйца настолько полезны и сколько этого продукта можно есть в неделю, рассказала «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова.