США отказались вводить пошлины на импорт российского палладия

«Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России», — указано в документе.
Таким образом, ограничения на поставки российского палладия в США вводиться не будут.
Напомним, что ранее Минпромторг США планировал ввести компенсационные пошлины в размере 109,1% на импорт необработанного палладия из России. В частности, это решение могло бы затронуть компании «Уральские инновационные технологии» и «Приокский завод цветных металлов».
