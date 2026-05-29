Бывший главред «Советского спорта» Александр Козлов умер на 80-м году жизни

Бывший главный редактор газеты «Советский спорт» Александр Козлов скончался в возрасте 79 лет. Причина его смерти осталась неизвестной. Похороны журналиста состоятся 1 июня. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в издании.

— Умер бывший главный редактор «Советского спорта» Александр Васильевич Козлов. Похороны состоятся в понедельник, 1 июня, — передает сайт газеты.

Александр Козлов родился в 1947 году. Он окончил Всесоюзный юридический заочный институт, а в 1977 году — факультет журналистики Высшей партийной школы. После этого он стал заместителем редактора отдела в газете «Социалистическая индустрия», а затем — заместителем заведующего отделом журнала «Народный депутат».

В период с 1991 по 1993 годы журналист занимал должность редактора отдела спорта «Российской газеты». С 1993 года он работал шеф-редактором отдела «Спорт» еженедельника «Экспресс-газета». Должность главного редактора «Советского спорта» он занимал с августа 2001 по декабрь 2003 года.