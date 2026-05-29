Первый случай КГЛ: в Волгограде зафиксировали опасную лихорадку

Уже 155 детей пострадали от укусов клещей.

В Волгоградской области подтвердили первый случай Крымской геморрагической лихорадки. Ситуация требует внимания: возбудителя переносят клещи. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что за неделю зафиксировано 455 укусов, среди пострадавших — 155 детей.

Ситуация остается стабильной, но бдительность терять нельзя. Пик активности паразитов пришелся на последнюю неделю. Медики отмечают, что дети страдают чаще взрослых из-за игр на траве и в лесополосах. Важно осматривать одежду и кожу после каждой прогулки на природе.

При обнаружении присосавшегося клеща немедленно обращайтесь в травмпункт, — советуют врачи. Самостоятельно вытаскивать паразита не рекомендуется, чтобы не занести инфекцию. Извлеченного клеща можно проверить на наличие вирусов, но эта услуга предоставляется только на платной основе.

Специалисты РПН советуют: используйте репелленты и носите закрытую одежду при выезде на природу. Если нашли клеща — не паникуйте, а сразу идите к врачу. Чем быстрее окажут помощь, тем ниже риск осложнений.

Ранее сообщалось о новых правилах выдачи больничных.