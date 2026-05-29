Студент из Канска, спасший семью из пожара, получит премию Кеосаяна

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Первокурсник Канского технологического колледжа заметил, что соседний дом, где живет семья с маленькими детьми, весь в дыму. Он выбил калитку и забрался в дом через открытое окно. Студент вынес двоих детей, а затем вернулся помочь их матери. В это время прибыли пожарные, они помогли Кириллу и женщине выбраться и ликвидировали возгорание. Молодой человек был госпитализирован с отравлением угарным газом.
«Это премия Тиграна, однозначно», — сказала главред в аудиосообщении в «Макс».
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, а также лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске.