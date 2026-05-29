Япония направит своих офицеров в структуру НАТО для поддержки Украины

Япония направит четырех сотрудников Сил самообороны в штаб-квартиру структуры НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU), расположенную в Германии. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили на сайте Министерства обороны страны.
— Эта отправка будет способствовать укреплению собственной оборонной системы нашей страны путем изучения уроков украинского конфликта, включая «новые способы ведения боевых действий», — говорится в заявлении.
В условиях, когда безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов «неразделима», отправка военных будет способствовать углублению сотрудничества Японии и НАТО, отметили в военном ведомстве.
24 апреля представители японского посольства в Москве заявили, что Япония не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и сейчас не рассматривает возможность его передачи. Также там указали, что между сторонами отсутствует соглашение о передаче оборонной продукции и технологий.
В январе бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато заявил, что военный конфликт на Украине вполне может подойти к концу уже к следующей зиме, так как сейчас он находится на этапе «придворной политики».