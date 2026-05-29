Япония направит своих офицеров в структуру НАТО для поддержки Украины

24 апреля представители японского посольства в Москве заявили, что Япония не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и сейчас не рассматривает возможность его передачи. Также там указали, что между сторонами отсутствует соглашение о передаче оборонной продукции и технологий.