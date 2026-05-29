Фигуристу Шайдорову в контракт включили обязательство по медали ОИ-2030

Спортсмен подчеркнул, что для обсуждения нового контракта на 2026 год с ним и его командой связались лишь в середине мая. Фигурист признал, что договор в настоящее время не согласован. Однако причина кроется не в разногласиях относительно сумме контракта и не в отказе Шайдорова приезжать на подписание.
«В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года. Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно, я не могу в 2026 году выиграть Олимпиаду, которая состоится только через четыре года», — отметил Шайдоров.
Напомним, ранее Шайдоров рассказал, что на протяжении пяти месяцев не получает зарплату. Недавно он негативно отреагировал на публикацию данных о своих доходах. Суммы, направленные на подготовку к Олимпиаде, обнародовала пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана. 21-летний фигурист завоевал золото в одиночном катании на зимних Играх в Италии в феврале. Позднее в дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана заявили, что Шайдоров продолжит получать зарплату после подписания нового трудового договора.
