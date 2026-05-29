Более 300 тыс. рублей пытались взыскать с волгоградки за микрозайм, который она не брала

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области признал недействительным договор микрозайма, который был заключен дистанционно на местную жительницу без ее ведома. Иск на сумму 323495 рублей к женщине подало ООО МФК «СКБ-финанс».

Как сообщили в районном суде, микрозайм в сумме 200 тысяч рублей ответчица якобы заключила на срок до 2 августа 2028 года под 41,8% годовых. Из-за отсутствия платежей образовалась задолженность, которую с женщины пытались взыскать через суд. Однако она подала встречный иск, в котором просила признать договор недействительным, так как она его не заключала и не подписывала. По её заявлению органами полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что оспариваемый договор микрозайма был заключён сторонами в электронном виде дистанционно, посредством подписания простыми электронными подписями. Такой подписью стал смс-код, полученный на абонентский номер. При этом, как оказалось, в процессе оформления заявки на получение микрозайма и подписания договора заёмщиком была произведена смена номера телефона заёмщика.

В ходе расследования уголовного дела вскрылось, что кредитный займ от имени женщины заключило неизвестное лицо. Деньги были перечислены на расчетный счет, привязанный к номеру телефона, к которому она доступа уже не имела.

