Более 300 тыс. рублей пытались взыскать с волгоградки за микрозайм, который она не брала

Как сообщили в районном суде, микрозайм в сумме 200 тысяч рублей ответчица якобы заключила на срок до 2 августа 2028 года под 41,8% годовых. Из-за отсутствия платежей образовалась задолженность, которую с женщины пытались взыскать через суд. Однако она подала встречный иск, в котором просила признать договор недействительным, так как она его не заключала и не подписывала. По её заявлению органами полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).