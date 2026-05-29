Ограничения на продажу бензина Аи-95 введут в Крыму

В Крыму с 30 мая введут лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Принято решение об ограничении с 09:00 мск 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, — отметил Аксенов.
Также глава республики в своем Telegram-канале призвал жителей не покупать бензин про запас и заправляться в обычном режиме.
12 мая в СМИ появилась информация, что нехватка бензина марки АИ-95 усиливается на российском топливном рынке. Причиной дефицита являются внеплановые ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов и сокращение производства нефтепродуктов.
22 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на продажу топлива ввели на заправках компании ТЭС в городе на фоне логистических проблем. Теперь за один раз можно приобрести до 20 литров топлива.
