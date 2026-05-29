АТОР: Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию

Самый дорогой летний тур в Россию на данный момент приобрели американские туристы — его стоимость составила 15 тысяч долларов. В рамках тура путешественники отправятся на отдых по Золотому кольцу. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила руководитель Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майя Ломидзе.
— Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов, — рассказала Ломидзе на пресс-конференции.
Она подчеркнула, что доля туристов из США, посещающих в Россию, среди всех зарубежных стран очень мала, передает РИА Новости.
18 мая представители АТОР рассказали, что этим летом без пересадок можно будет улететь в 31−32 страны, что на 25 процентов меньше, чем в зимнем расписании. Они пояснили, что часть направлений пропала из-за их сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.
По итогам 2025 года сервис путешествий «Отелло» опубликовал рейтинг популярных направлений отдыха россиян. В нем первое место заняла Москва, а следом за ней расположился Санкт-Петербург. Он также стал лидером по длительности пребывания туристов — рекорд составил 44 дня в одном из местных отелей.