В Киеве прогремели несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

Несколько взрывов прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги вечером в пятницу, 29 мая. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
«Звуки взрывов слышны в Киеве», — говорится в публикации.
Уточняется, что воздушная тревога была объявлена как на территории столицы Украины, так и в других регионах страны. Предположительно, взрыв произошел в пригороде Киева. Другие подробности не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что серия взрывов произошла в Одессе 25 мая. Как заявил глава местной военной администрации Сергей Лысак, в результате повреждения получил объект инфраструктуры, расположенный в одном из районов города. На момент взрывов в Одесской области действовал режим воздушной тревоги.