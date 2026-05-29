На побережье Калининградской области открыли десятки готовых пляжей

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак проверил готовность пляжей Балтийска, Янтарного и Зеленоградска к летнему сезону.
Во время выезда межведомственной комиссии оценили состояние пляжной инфраструктуры, парковок, санитарных зон и работу спасательных служб. В этом сезоне на побережье региона откроют десятки оборудованных пляжей, включая специальные зоны для маломобильных отдыхающих.
В Балтийске подготовили три пляжа, в Янтарном — два морских и два на внутренних водоёмах, а в Зеленоградске оборудуют сразу пять популярных зон отдыха общей протяжённостью более четырёх километров.
По словам Ермака, основные пляжи уже полностью готовы к приёму туристов, а оставшиеся вопросы носят технический характер. Министр отдельно подчеркнул, что все ключевые пляжи региона адаптировали для людей с ограниченными возможностями.
В летнем сезоне 2026 года на побережье Калининградской области будут работать 61 спасательный пост, почти 300 спасателей и более 80 парковок для автомобилей.