Политика и «пустая картинка»: легенды сцены уничтожили Евровидение

Легендарные участники «Евровидения—1979», немецкая группа Dschinghis Khan («Чингисхан»), чья конкурсная песня до сих пор считается культовой среди фанатов состязания, в интервью РИА Новости раскритиковали современное состояние конкурса, назвав его неинтересным.
Солист коллектива Штефан Трак признался, что больше не следит за происходящим на сцене. Однако он заметил выступление певицы с Мальты, которая в этом году исполнила партию из их хита «Чингисхан». «Мне было приятно», — отметил он, добавив, что согласен с тезисом о растущей роли политики в конкурсе.
Его коллега Андрей высказался еще жестче. По его словам, «Евровидение» уже «давно не то». Он заявил, что конкурс из музыкального превратился в продукт для медиа и телевидения, где важнее «красивая картинка» и «хорошо упакованный продукт», а не песня-хит. «Таких треков, как Moskau, который будет жить вечно, сейчас нет», — подчеркнул музыкант.
Юбилейный, 70-й конкурс «Евровидение—2026» прошел в Вене с 12 по 16 мая. Победу на нем одержала болгарская певица DARA (Дарина Йотова) с песней Bangaranga, набрав по итогам голосования жюри и зрителей 516 баллов и принеся Болгарии первую победу в истории конкурса.
