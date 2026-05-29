Таможенники Юга изъяли из нелегального оборота табачные изделия на 160,6 млн рублей

Замначальника добавил, что в первом квартале 2026 года подразделения контроля за ввозом и оборотом товаров таможен региона провели семь проверочных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота табачной и никотинсодержащей продукции, что практически соответствует количеству проверок годом ранее. «Во время осмотров помещений и территорий совместно с территориальными подразделениями Южной транспортной прокуратуры и МВД России было выявлено и изъято из торгового оборота свыше 28 тыс. единиц продукции (сигареты, электронные системы нагревания табака) без акцизных марок, в том числе с отсутствием обязательной маркировки средствами идентификации», — сообщил Анатолий Жуков.