Суперкары вскладчину: японский сервис нашел лазейку для бедных

Rendez-Vous запустился в середине 2024 года. Как сообщает издание internationalpress.jp, к концу 2025 года компания планирует расширить парк до 100 машин — в пять раз больше текущего объема. Штаб-квартира находится в Кавасаки, и взрывной спрос фиксируют прежде всего в регионе Канто. Ранее стартап привлек 400 млн иен (около 2,7 млн долларов по текущему курсу) в рамках раунда Series A. Инвесторами выступили XTech Ventures, Hakuhodo DY Ventures и Mizuho Capital. Эти деньги пойдут на расширение автопарка, новые локации и наем сотрудников.