Суперкары вскладчину: японский сервис нашел лазейку для бедных

В Японии стартап Rendez-Vous предложил молодым автолюбителям лазейку: платить не за всю машину, а только за ее амортизацию.

В Японии стартап Rendez-Vous предложил молодым автолюбителям лазейку: платить не за всю машину, а только за ее амортизацию. Сервис скупает подержанные суперкары и передает их в долевое владение пяти участникам, сообщает Carscoops.

Механика проста: каждый из совладельцев вносит равную долю годового обесценивания автомобиля. В сумму уже зашиты парковка, обслуживание, страховка и налоги. За эти деньги участник получает право пользоваться машиной 50 дней в году.

В автопарке Rendez-Vous — классика 1950-х, современные спорткары и суперкары. Спрос оказался настолько высоким, что в листе ожидания скопилось около 3,5 тыс. человек.

Тенденция бьет и по традиционному рынку: опрос показал, что 33% двадцатилетних японцев вообще не рассматривают покупку личного автомобиля.

Rendez-Vous запустился в середине 2024 года. Как сообщает издание internationalpress.jp, к концу 2025 года компания планирует расширить парк до 100 машин — в пять раз больше текущего объема. Штаб-квартира находится в Кавасаки, и взрывной спрос фиксируют прежде всего в регионе Канто. Ранее стартап привлек 400 млн иен (около 2,7 млн долларов по текущему курсу) в рамках раунда Series A. Инвесторами выступили XTech Ventures, Hakuhodo DY Ventures и Mizuho Capital. Эти деньги пойдут на расширение автопарка, новые локации и наем сотрудников.

