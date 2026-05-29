Умер Александр Козлов, бывший главный редактор «Советского спорта». Выдающегося публициста не стало на 80-м году жизни. О смерти ветерана спортивной журналистики сообщили на официальном сайте издания.
Причины смерти Александра Козлова в публикации не уточняются. Известно, что прощание и похороны пройдут 1 июня.
Александр Козлов получил юридическое образование во Всесоюзном юридическом заочном институте, а позже окончил факультет журналистики Высшей партийной школы. Его карьера в прессе началась с должности заместителя редактора отдела в газете «Социалистическая индустрия».
Позже он стал заместителем заведующего отделом в журнале «Народный депутат». С 1991 по 1993 год Козлов возглавлял отдел спорта в «Российской газете».
В 1993 году журналист перешел на работу в «Экспресс-газету», где занял пост шеф-редактора отдела «Спорт». Пост главного редактора «Советского спорта» он занимал с августа 2001 по декабрь 2003 года.
