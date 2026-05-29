USITC: США не намерены вводить пошлины на импорт необработанного палладия из РФ

Американские власти приняли решение не вводить дополнительные пошлины на поставки российского палладия. Всё потому, что местная Комиссия по международной торговле (USITC) не обнаружила ущерба для собственных производителей из-за импорта этого драгоценного металла из РФ. Об этом сообщается в официальном заявлении комиссии.
В ведомстве уточнили, что теперь Министерство торговли США не будет выпускать приказы о введении так называемых антидемпинговых и компенсационных пошлин. Эти меры должны были затронуть поставки необработанного палладия из России, но в итоге от них отказались.
Параллельно Соединенные Штаты продолжили корректировать свои санкционные списки. Из ограничений исключили два танкера под названиями «LINDA» и «LADY D», а также целый ряд физических лиц. Данные об этом приводятся в обновленной информации Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.
В список на исключение попали несколько умерших бывших членов Федерального Собрания РФ и другие российские парламентарии.