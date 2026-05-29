USITC: США не намерены вводить пошлины на импорт необработанного палладия из РФ

В США не нашли ущерба для страны в поставках российского палладия.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти приняли решение не вводить дополнительные пошлины на поставки российского палладия. Всё потому, что местная Комиссия по международной торговле (USITC) не обнаружила ущерба для собственных производителей из-за импорта этого драгоценного металла из РФ. Об этом сообщается в официальном заявлении комиссии.

В ведомстве уточнили, что теперь Министерство торговли США не будет выпускать приказы о введении так называемых антидемпинговых и компенсационных пошлин. Эти меры должны были затронуть поставки необработанного палладия из России, но в итоге от них отказались.

Параллельно Соединенные Штаты продолжили корректировать свои санкционные списки. Из ограничений исключили два танкера под названиями «LINDA» и «LADY D», а также целый ряд физических лиц. Данные об этом приводятся в обновленной информации Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

В список на исключение попали несколько умерших бывших членов Федерального Собрания РФ и другие российские парламентарии.

