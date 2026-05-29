В КЧР около 60 соцпроектов представила молодежь на конкурс «Многоликий Кавказ»

В конкурсных работах, в частности, отражены проблемы взаимоотношений родителей и детей, влияние социальных сетей на жизнь людей, роль науки и информационных технологий.

ЧЕРКЕССК, 29 мая. /ТАСС/. Молодежный конкурс исследовательских работ и социальных проектов «Многоликий Кавказ», организованный в Карачаево-Черкесском госуниверситете имени У. Д. Алиева (КЧГУ) в рамках всероссийской научно-практической конференции «Языки народов России. Перспективы и развитие», объединил около 60 представителей четырех регионов страны. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности ректора вуза Умар Узденов.

«В Год единства народов России одно из интересных мероприятий конференции — конкурс “Многоликий Кавказ”. В нем участвуют около 60 школьников и студентов из Крыма, Чечни, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Тематика представленных проектов разнообразна. Радует, что молодежь стремится сохранить историческую память: многие работы посвящены героям Великой Отечественной войны, истории и вкладу городов в Победу, есть проекты призванные популяризировать народные ремесла, национальное, культурное и языковое многообразие России», — сказал собеседник агентства.

В конкурсных работах, в частности, также отражены проблемы взаимоотношений родителей и детей, влияние социальных сетей на жизнь людей, роль науки и информационных технологий в популяризации и сохранении языков коренных малочисленных народов, а также видение молодежи в решении этих вопросов.

Двухдневная конференции конференция «Языки народов России. Перспективы и развитие» открылась 29 мая и собрала более 250 ученых из Москвы, Уфы, Казани, Саранска, Грозного, Владикавказа, Махачкалы, Ставрополя, Пятигорска, Черкесска, Карачаевска. Эксперты обсудят современное состояние языков народов России, традиции и инновации в методике преподавания русского, родного языков и литературы, возможности сохранения языкового многообразия при помощи цифровых инструментов, а также правовые основы и механизм реализации государственной языковой политики.

Организаторы форума — Министерство Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати и КЧГУ.

