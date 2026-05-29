Фетисов раскритиковал Исинбаеву за отъезд из России в непростое время

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в пятницу, 29 мая, заявил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева уехала из России в непростое для страны время.
— Что там может быть искреннего? Исинбаева была членом МОК (Международного олимпийского комитета — прим. «ВМ»), где принимаются решения по дискредитации всех наших федераций и спортсменов. Она была обязана защищать наши интересы и высказываться по этому поводу, — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что федерация легкой атлетики справится «со своими проблемами и задачами» без Исинбаевой. Фетисов отметил, что она является выдающейся спортсменкой и должна сама отвечать за то, что происходит в ее жизни, передает Sport24.
9 апреля Вячеслав Фетисов выразил сомнения касательно возможности полного допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. Депутат отметил, что сейчас не видит предпосылок для такого развития событий.