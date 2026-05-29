Ермак назвал образцовый пляж с точки зрения инфраструктуры и «вайба»

Образцовый пляж с точки зрения инфраструктуры и атмосферы находится в Янтарном. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в ходе рабочего выезда по приморским муниципалитетам.
«Это место я люблю больше всего, — признался министр, говоря о Центральном пляже в Янтарном. — Этот вид уже сам по себе вознаграждение в любую погоду, потому что нигде больше ты этого не увидишь. На этом пляже есть абсолютно всё. Образцовый пляж с точки зрения инфраструктуры, кафе и, как принято говорить у молодых людей, вайба. Это прям то, что надо сейчас. Здесь очень атмосферно. Когды ты выходишь, дюна верхняя отсекает тебя от того мира, который не связан с пляжем, и ты уже полностью наслаждаешься любимым пляжным отдыхом».
При этом, по словам министра, это не самый посещаемый пляж.
«Я не могу сказать, что он самый популярный. Я думаю, что по посещаемости у нас несколько пляжей могут пальму первенства разделить: в Зеленоградске пляж в районе Малиновки и пляж Западный в районе “Гнезда” тоже популярны с точки зрения количества людей», — отметил глава минтуризма.
Лучшим пляжем «с точки зрения природы» он назвал Центральный пляж Балтийска: «Лучше нет нигде, чем в Балтийске. Природа сделала здесь лучшую работу. Теперь вопрос, чтобы мы не подвели природу».
