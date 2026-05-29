В Крыму запустили онлайн-навигатор, где можно проверить наличие бензина

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Крыма, где начались перебои с топливом, запустили онлайн-навигатор, где можно проверить наличие бензина на заправках, сообщило Министерство топлива и энергетики Республики Крым.
«На портал Минтопэнерго Крыма добавили разделы с актуальной информацией по топливу на АЗС», — говорится в Telegram-канале министерства.
Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что с 29 мая ограничена продажа бензина Аи-95 объемом не более 20 литров в сутки в одни руки. Ранее подобные ограничения из-за сложностей с поставками ввели в Севастополе.
