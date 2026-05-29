NYT: Трамп не принял решение по сделке с Ираном по итогам встречи с разведкой

Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по сделке с Ираном по итогам встречи с представителями американской разведки. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на собственные источники.
«Президент Трамп покинул двухчасовую встречу по возможной сделке с Ираном, не приняв решения», — говорится в материале.
Уточняется, что ранее Трамп заявил о намерении принять окончательное решение по ситуации с Ираном после встречи в оперативном центре Белого дома. Также президент США допускал снятие морской блокады с портов Ирана.
Как сообщал KP.RU, Трамп заявил, что потенциальное соглашение с Тегераном окажется либо «великим и значимым», либо не состоится вовсе. В администрации американского лидера также неоднократно говорили о возможности скорого заключения соглашения между США и Ираном.