Футзалисты «Торпедо‑2» выиграли первый матч бронзовой серии высшей лиги

Нижегородцам осталось сделать один шаг до наград.

В первом матче за бронзовые награды высшей лиги первенства России по футзалу «Торпедо-2» (Нижегородская область) в дополнительное время превзошло «Металлург» из Медногорска.

Упорное противостояние на площадке ФОКа «Мещерский» оказалось затяжным. Основые 40 минут победителя не выявили — 3:3. У наших отличились Энри Кардозо, Михаил Костраба и Егор Кузьмич. Под занавес первой дополнительной пятиминутки отличный дальний удался Али Велемееву. А затем дважды чужие опустившие ворота поразил вратарь «Торпедо-2» Богдан Незаметдинов — 6:3.

Теперь серия до двух побед продолжится в Медногорске (Оренбургская область). Вторая игра пройдёт 5 июня, а, если потребуется, на следующий день состоится третий решающий поединок.

6+