Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград в топе: Яндекс. Карты запустили умные пешие маршруты

Новая программа подскажет, как пройти красиво.

В Волгограде гулять стало удобнее. Яндекс Карты внедрили новую функцию: теперь сервис предлагает пешие маршруты не только по скорости, но и по настроению. Наш город вошел в топ-15 самых «ходячих» регионов России, поэтому обновление особенно актуально для местных жителей.

Искусственный интеллект анализирует карту и предлагает варианты. Хотите тишины? Выбирайте «Прогулочный» маршрут через парки и набережные. Опасаетесь темных дворов? Включите «Оживленный» — он проведет по людным улицам. Нужно заехать с коляской или чемоданом? Система найдет путь «Без лестниц» или «С пандусами».

«Скорость — не всегда главное, — объясняет эксперт Руслан Ледовский. — Важно понимать контекст: вечером нужна безопасность, в выходные — красота видов. Наши карты учатся предлагать пути под конкретную ситуацию».

Алгоритм учитывает перепады высот, типы улиц и наличие скверов. И больше не нужно гадать, как лучше пройти. Открывайте приложение, смотрите подписи к маршрутам и выбирайте подходящий. Это экономит время и нервы, особенно в незнакомых районах.

Ранее сообщалось о работах на фонтане в центре Волгограда.