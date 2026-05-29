Волгоград в топе: Яндекс. Карты запустили умные пешие маршруты

В Волгограде гулять стало удобнее. Яндекс Карты внедрили новую функцию: теперь сервис предлагает пешие маршруты не только по скорости, но и по настроению. Наш город вошел в топ-15 самых «ходячих» регионов России, поэтому обновление особенно актуально для местных жителей.
Искусственный интеллект анализирует карту и предлагает варианты. Хотите тишины? Выбирайте «Прогулочный» маршрут через парки и набережные. Опасаетесь темных дворов? Включите «Оживленный» — он проведет по людным улицам. Нужно заехать с коляской или чемоданом? Система найдет путь «Без лестниц» или «С пандусами».
«Скорость — не всегда главное, — объясняет эксперт Руслан Ледовский. — Важно понимать контекст: вечером нужна безопасность, в выходные — красота видов. Наши карты учатся предлагать пути под конкретную ситуацию».
Алгоритм учитывает перепады высот, типы улиц и наличие скверов. И больше не нужно гадать, как лучше пройти. Открывайте приложение, смотрите подписи к маршрутам и выбирайте подходящий. Это экономит время и нервы, особенно в незнакомых районах.
