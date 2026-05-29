Тульский опыт демографической политики оценили Матвиенко и Голикова

В докладе на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Дмитрий Миляев подчеркнул, что защита семьи и укрепление традиционных ценностей лежат в основе государственного курса. Именно этот принцип позволил региону взять стратегический курс на превращение области в территорию семейного счастья — место, где хочется жить, работать, растить детей. По словам главы региона, за этими словами стоит системная работа по развитию инфраструктуры, экономики, соцподдержки, здравоохранения и благоустройства. Ведь уверенность в завтрашнем дне во многом определяет решение о рождении ребенка. В Тульской области сегодня действуют 57 мер поддержки семьи и детства.
Дмитрий Миляев особо отметил, что людям важна поддержка не только власти, но и работодателей. Региональное правительство предложило бизнесу стать партнером, и в октябре 2024 года был принят Региональный демографический стандарт. Он включает дополнительные отпуска при рождении детей, компенсацию аренды жилья, беспроцентные займы, гибкие графики для беременных и мам с маленькими детьми, а также компенсацию путевок в лагеря отдыха. К реализации демографического стандарта уже присоединились 2500 предприятий. Более того, 69 компаний приняли решение выплачивать сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 750 тысяч — за второго и 1 миллион — за третьего и последующих. Эти суммы не облагаются налогом и формируют «родительский капитал». Губернатор назвал это инвестициями в будущее региона и всей страны. Так, по его словам, формируется корпоративное движение «За будущие поколения», объединяющее предприятия химической и пищевой промышленности, ОПК, сельского хозяйства, строительства, ЖКХ и малого бизнеса.
Дмитрий Миляев подчеркнул, что это стало возможным во многом благодаря решению Президента Владимира Путина освободить с 1 января 2026 года подобные выплаты от НДФЛ и страховых взносов.
«Это своевременное и важное решение. А благодаря инициативе Совета такие выплаты не учитываются в доходах семьи при назначении единого пособия», — подчеркнул Дмитрий Миляев.
Губернатор предложил распространить аналогичное правило и на выплаты из региональных бюджетов. В пример он привел тульскую семью, где мама родила третью дочку, получила из бюджета 1 млн рублей и приобрела жилье, но после этого семья может лишиться единого пособия из-за превышения порога доходов.
Миляев сообщил, что в области ежегодно проводят ревизию мер поддержки, и уже принято решение не учитывать выплаты от работодателя в доходах семьи при назначении региональных пособий, и рекомендовал другим субъектам последовать этому примеру. Губернатор поддержал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении четвертого ребенка и заявил о готовности распространить на четвертого ребенка и региональный миллион. Он также отметил, что строительный бизнес предоставляет женщинам, родившим ребенка в 2026 году, скидки при покупке квартиры от 300 тысяч до 1,5 млн рублей.
Глава региона внес еще одну важную инициативу — исключить региональные выплаты из расчета доплаты к пенсии по потере кормильца, чтобы дети из многодетных семей, потерявшие родителей, получали и пенсию, и меры соцподдержки в полном объеме, а не теряли доплату.
Валентина Матвиенко поблагодарила Миляева за инициативы и заверила, что Совет совместно с Правительством и Администрацией Президента внимательно их рассмотрит. Она назвала Тульскую область регионом-лидером в демографической политике, подчеркнув, что успех приходит там, где есть личная вовлеченность руководителей. Особо она отметила подход к работе с бизнесом, основанный на партнерстве, а не принуждении.
Зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что в 14 регионах отмечен рост суммарного коэффициента рождаемости, и среди них — Тульская область. В регионе выросло число рождений среди женщин 20−24 лет, в том числе первенцев. Правительство ставит цель снизить возраст первых рождений и стимулировать молодежь не откладывать появление детей.