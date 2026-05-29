Тульский опыт демографической политики оценили Матвиенко и Голикова

Дмитрий Миляев особо отметил, что людям важна поддержка не только власти, но и работодателей. Региональное правительство предложило бизнесу стать партнером, и в октябре 2024 года был принят Региональный демографический стандарт. Он включает дополнительные отпуска при рождении детей, компенсацию аренды жилья, беспроцентные займы, гибкие графики для беременных и мам с маленькими детьми, а также компенсацию путевок в лагеря отдыха. К реализации демографического стандарта уже присоединились 2500 предприятий. Более того, 69 компаний приняли решение выплачивать сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 750 тысяч — за второго и 1 миллион — за третьего и последующих. Эти суммы не облагаются налогом и формируют «родительский капитал». Губернатор назвал это инвестициями в будущее региона и всей страны. Так, по его словам, формируется корпоративное движение «За будущие поколения», объединяющее предприятия химической и пищевой промышленности, ОПК, сельского хозяйства, строительства, ЖКХ и малого бизнеса.