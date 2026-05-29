Вечерний @Калининград: курортная инспекция, безжалостная «депортация» и «Башня»

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Советске. Ранее мы мониторили здесь рынок недвижимости в январе 2024 года. Спустя два с половиной года верхний предел цен остался прежним — в районе 25 млн рублей. А вот объекты дешевле 20 млн рублей в топ уже не вошли. Потенциальным покупателям обещают собственные бани, пруды, бассейны и экологически чистый район. Об «ароматах» Советска, конечно, ни слова. Подробности — в нашем обзоре.