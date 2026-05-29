«Барселона» объявила о переходе футболиста Гордона из «Ньюкасла»

МАДРИД, 29 мая. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Энтони Гордон перешел из «Ньюкасла» в испанскую «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2031 года.
Гордон выступал за «Ньюкасл» с 2023 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2024/25. В 26 играх прошедшего сезона чемпионата Англии игрок забил 6 мячей. Ранее футболист играл за «Эвертон».
В составе сборной Англии Гордон провел 17 матчей и забил 2 мяча. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2024 года.