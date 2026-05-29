В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95 в одни руки

22 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе на заправках сети ТЭС можно купить до 20 л топлива на один автомобиль или одну канистру. Ограничения вводят из-за перебоев с поставками. По словам господина Развожаева, на заправках сети АТАН есть в наличии бензин марок АИ-92 и АИ-95. Однако дизельное топливо есть не на всех АЗС. Губернатор также призвал граждан «не создавать искусственный ажиотаж».