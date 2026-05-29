В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95 в одни руки

Крымские власти ограничат продажу на автозаправках бензина марки АИ-95. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Крымские власти ограничат продажу на автозаправках бензина марки АИ-95. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки», — подчеркнул господин Аксенов.

Министерство топлива и энергетики Крыма публикует адреса автозаправок, на которых бензин есть в наличии. Аксенов также призвал крымчан не приобретать топливо впрок и заправлять транспортные средства в обычном режиме.

22 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе на заправках сети ТЭС можно купить до 20 л топлива на один автомобиль или одну канистру. Ограничения вводят из-за перебоев с поставками. По словам господина Развожаева, на заправках сети АТАН есть в наличии бензин марок АИ-92 и АИ-95. Однако дизельное топливо есть не на всех АЗС. Губернатор также призвал граждан «не создавать искусственный ажиотаж».

Днем 29 мая Развожаев сообщил, что в Севастополе сохраняются сложности с обеспечением автозаправочных станций топливом. По его словам, перебои обусловлены логистическими ограничениями, причины которых ранее озвучивались.

