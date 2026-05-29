Дегтярев: Российские самбисты завоевали 59 золотых медалей в 2026 году

В текущем году российские самбисты на международных соревнованиях завоевали 59 золотых медалей. Об этом в пятницу, 29 мая, в своем приветствии участникам Кубка президента России по самбо сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
Кубок президента России по самбо состоялся в Москве уже в 19 раз. По словам министра, международная федерация самбо стала одной из первых, которая предоставила российским спортсменам право выступать под флагом национальной сборной. Также он отметил заслугу президента России Владимира Путина, который является мастером спорта по самбо и обладает огромным авторитетом среди всех поклонников единоборств.
— Уже 85 российских самбистов с начала этого года выступили на четырех международных турнирах и взяли 95 медалей, из которых 59 золотые. Поздравляем их, — заявил Дегтярев.
По его словам, с 2024 года самбо развивается в России в качестве олимпийского вида спорта. На данный момент им занимаются более 100 тысяч человек в 32 российских регионах. Дегтярев подчеркнул, что отечественная школа на протяжении десятилетий воспитывает чемпионов, которыми гордится страна, передает ТАСС.
12 апреля сборная России по самбо заняла первое место в общем медальном зачете Кубка мира в Ереване. Во второй день соревнований россияне завоевали 19 медалей, а всего они собрали 51 награду — 24 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых трофеев.