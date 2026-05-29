Столичный омбудсмен взяла на контроль инцидент с непристойным поведением мужчины

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с непристойным поведением мужчины с несовершеннолетними в метро.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в метро заметили мужчину, обнимавшего девочку-подростка.
«В связи с данным инцидентом сообщаю, что нахожусь на постоянной связи с правоохранительными органами и взаимодействую с ними в рамках текущей ситуации. В настоящее время проводится тщательная проверка. Вопрос находится на моем личном контроле», — написала она в «Максе».
По ее словам, сотрудники полиции доставили в отдел 29-летнего мужчину.
Поводом для разбирательства послужили видеозаписи его непристойного поведения по отношению к несовершеннолетним девочкам в метро. Проверку проводят органы внутренних дел и следователи ГСУ СК на Московском метрополитене. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
«Убеждена, правоохранительные органы досконально разберутся во всех обстоятельствах дела. Разбирательство проходит строго в рамках правового поля, все предусмотренные законом меры будут приняты», — добавила омбудсмен.