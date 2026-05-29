«Кинопоиск» пересмотрит правила публикации рецензий для защиты от ИИ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Платформа «Кинопоиск» изменит правила публикации рецензий на фильмы и сериалы для защиты от текстов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ).
«Мы пересматриваем подход к рецензиям в карточках фильмов и сериалов. Скоро мы выпустим новую редакцию правил и сделаем защиту от ИИ-текстов — это позволит нам вернуться к привычному формату публикаций», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Кинопоиска».
Отмечается, что такие изменения связаны с увеличением нагрузки на модераторов и накруткой «закупных» рецензий, написанных в том числе и с помощью ИИ. Теперь, согласно новым правилам, рецензии на фильмы, которые идут в прокате, будут появляться на страницах проектов только спустя четыре недели.