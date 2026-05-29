В Грузии распродадут коллекцию вин Сталина

В Грузии решили распродать 40 тыс. бутылок вина из коллекции советского вождя Иосифа Сталина. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, некоторые бутылки вина принадлежали еще российским императорам Александру III и Николаю II.
В коллекции есть редкие французские и грузинские вина, в том числе из самых известных поместий Бордо.
Вырученные с продажи коллекции вин средства направят на открытие школы виноделия в Грузии.
После свержения царской семьи, Сталин стал хранителем ее коллекции вин, добавив в нее элитные грузинские экземпляры.
Ранее сообщалось, что в Британии выставили на аукцион торт со свадьбы принца Уильяма.