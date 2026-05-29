Новак Джокович выбыл в третьем круге Roland Garros

19-летний южноамериканец стал первым тинейджером, которому удалось одолеть Джоковича на турнирах Большого шлема, где до этого тот выиграл у соперников в возрасте до 20 лет все 18 матчей. В общей же сложности тинейджер обыграл знаменитого серба в шестой раз. До Фонсеки это удавалось сербу Филипу Крайиновичу, греку Стефаносу Циципасу, испанцу Карлосу Алькарасу, датчанину Хольгеру Руне и чеху Якобу Меньшику.