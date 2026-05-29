Жителей Запорожья призвали не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин

ВСУ сбрасывают мины над автомобильной трассой «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он призвал ограничить поездки по трассе без острой необходимости.

«Прошу водителей быть предельно внимательными на дорогах. Особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов сразу сообщайте в экстренные службы и держитесь на безопасном расстоянии», — написал господин Балицкий в Telegram-канале. Он призвал учитывать все рекомендации правоохранительных и силовых структур.

По словам губернатора, над автомобильными дорогами усилены меры безопасности, работают мобильно-огневые группы. За последние сутки на подлете к границам региона уничтожено около 100 беспилотников, добавил он.