Жена клоуна Олега Попова передала все его вещи Росгосцирку

«К сожалению, в постсоветское время народный артист СССР Олег Попов уехал и работал длительный период своей жизни в Германии. Так получилось, что на финале своей жизни он вернулся в Россию, отработал в наших нескольких городах и в городе Ростове-на-Дону ушел из жизни. Мы поставили ему там памятник, а его супруга сегодня у нас присутствует здесь, в Саратовском цирке, как почетный член жюри. И вот она приняла решение все костюмы, реквизит и все, что связано с ним, подарить компании Росгосцирк. Несмотря на то, что она его безумно любит, она считает, что это достояние России», — сказал Беляков в рамках международного фестиваля «Принцесса цирка».