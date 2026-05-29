Жена клоуна Олега Попова передала все его вещи Росгосцирку

САРАТОВ, 29 мая. /ТАСС/. Жена народного артиста СССР Олега Попова Габриэлла Попова передала все вещи клоуна Росгосцирку. Об этом рассказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков, добавив, что после транспортировки из Германии реквизит артиста пополнит музей Самарского цирка, носящего имя знаменитого клоуна.
«К сожалению, в постсоветское время народный артист СССР Олег Попов уехал и работал длительный период своей жизни в Германии. Так получилось, что на финале своей жизни он вернулся в Россию, отработал в наших нескольких городах и в городе Ростове-на-Дону ушел из жизни. Мы поставили ему там памятник, а его супруга сегодня у нас присутствует здесь, в Саратовском цирке, как почетный член жюри. И вот она приняла решение все костюмы, реквизит и все, что связано с ним, подарить компании Росгосцирк. Несмотря на то, что она его безумно любит, она считает, что это достояние России», — сказал Беляков в рамках международного фестиваля «Принцесса цирка».
Он добавил, что компания займется перевозкой вещей артиста из Германии. Пока Саратовский цирк находится на реконструкции, вещи Попова будут размещены в Санкт-Петербурге. «Поэтому сейчас мы будем заниматься перевозкой, и музей Санкт-Петербургского цирка пополнится большой коллекцией костюмов и вещей народного артиста СССР Олега Константиновича Попова. А после реконструкции Самарского цирка музей будет там», — заключил он.
Солнечный клоун.
Выпускник государственного училища циркового искусства Олег Попов карьеру в цирке начинал с эквилибристики. В 1951 году дебютировал в качестве коверного клоуна. Создал яркий артистический образ «солнечного клоуна» — веселого парня с соломенными волосами в широких полосатых штанах и клетчатой кепке. В своих номерах артист традиционно использовал элементы эквилибристики, акробатики, жонглирования, пародирование, буффонаду и эксцентрику.
В 1991 году Олег Попов уехал в Германию. Жил в баварском городе Эглофштайн (Верхняя Франкония) вместе со своей женой Габриель, тоже артисткой цирка, выступал в зарубежных цирках под псевдонимом «счастливый Ганс».
В 2015 году после почти четвертьвекового отсутствия Попов впервые приехал в Россию — на фестиваль циркового искусства «Мастер» в Сочи, где был удостоен звания «Легенда цирка».
Попов умер 2 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону на 87-м году жизни. Артист до последних дней выступал на цирковой арене — зимой 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России. Первые представления прошли в петербургском Цирке на Фонтанке, затем — в Саратове, последние представления прошли в Ростове-на-Дону.