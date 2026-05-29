В Крыму ограничили объем продажи бензина АИ-95

В Крыму ввели ограничения на продажу бензина марки АИ-95. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, теперь объем топлива, который могут приобрести автовладельцы за день, составляет 20 литров.
«Принято решение об ограничении продажи бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — написал Аксенов в личном канале в мессенджере MAX.
Ограничения начнут действовать с 09:00 предстоящей субботы, 30 мая. Главы Крыма также сообщил, что ознакомиться с актуальными адресами АЗС, на которых можно приобрести бензин, можно на сайте Министерства топлива и энергетики республики.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на АЗС города временно отсутствует бензин АИ-92 и АИ-95. В регионе сохраняются логистические сложности с поставками топлива.