Лучшего повара среди профессионалов выбирают в Волгограде

Областной конкурс профессионального мастерства в 2026 году впервые получил статус регионального этапа Всероссийских состязаний.

В последние дни весны в областном центре эксперты выбирают лучшего повара среди специалистов предприятий общепита. Подробностями поделились в администрации Волгоградской области.

Профессиональное состязание проводится в рамках областного конкурса «Лучший по профессии», который впервые получил статус регионального этапа Всероссийского состязания среди профессионалов своего дела. Представители нескольких предприятий общественного питания продемонстрируют свои навыки и смекалку в готовке, сервировке и подаче блюд на площадке Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Им предстоит не только приготовить закуски из рыбы, мясное горячее и десерты, но и решить тесты, а также задачи, моделирующие рабочие ситуации, в хоте теоретической части испытаний.

Победитель конкурса не только получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей, но и право представлять Волгоградскую область на Всероссийских состязаниях «Лучший по профессии», на окружном этапе и в федеральном финале.

А ранее стало известно, что благодаря победе Жирновского нефтяного колледжа в грантовом конкурсе в регионе появится первый кластер ТЭК.