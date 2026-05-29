Лучшего повара среди профессионалов выбирают в Волгограде

Профессиональное состязание проводится в рамках областного конкурса «Лучший по профессии», который впервые получил статус регионального этапа Всероссийского состязания среди профессионалов своего дела. Представители нескольких предприятий общественного питания продемонстрируют свои навыки и смекалку в готовке, сервировке и подаче блюд на площадке Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Им предстоит не только приготовить закуски из рыбы, мясное горячее и десерты, но и решить тесты, а также задачи, моделирующие рабочие ситуации, в хоте теоретической части испытаний.