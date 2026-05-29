«Яд на продажу»: канадец торговал смертью в 41 стране

В зале суда Ньюмаркета, где 29 мая проходили слушания, присутствовали десятки родственников погибших, многие из них принесли с собой коробки салфеток в преддверии эмоциональных показаний, передаёт CBC News. Из согласованного 60-страничного документа, зачитанного прокурором, следует, что каждый набор для самоубийства Лоу продавал примерно за 80 долларов США, а родственники жертв нередко находили пакеты с нитритом натрия рядом с телом умершего. Защиту Лоу представляют трое адвокатов из крупной торонтской фирмы Henein Hutchison Robitaille LLP, а сам экс-повар уже дал письменное согласие на изложение всех обстоятельств дела.