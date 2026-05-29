«Яд на продажу»: канадец торговал смертью в 41 стране

Фигурант резонансного уголовного дела Кеннет Лоу признал свою вину в содействии самоубийствам десятков людей в разных странах. Как сообщают The Guardian и Reuters, 60-летний канадец организовал через интернет масштабную торговлю ядовитыми веществами, рассылая клиентам наборы с подробными инструкциями по применению.
Следствие установило, что с 2020 года Лоу владел несколькими сайтами, через которые продавал нитрит натрия и сопутствующие приспособления для добровольного ухода из жизни. Общее количество отправленных им посылок превысило 1200 штук. География поставок охватила 41 страну, включая Италию, США, Австралию, Новую Зеландию, Францию и Китай.
По данным канадской полиции, арестованного в 2023 году, на территории Великобритании зафиксировано не менее 286 фактов продажи яда, которые привели к 112 летальным исходам. В самой Канаде жертвами стали 14 жителей в возрасте от 16 до 36 лет. Ещё 79 смертей на Туманном Альбионе Лоу признал в рамках согласованного с обвинением заявления о фактах.
Сторона обвинения пошла на сделку: в обмен на сотрудничество фигуранта и его полное признание прокуратура Канады согласилась переквалифицировать предъявленные ранее 14 статей об убийстве на помощь в самоубийстве или подстрекательстве к нему. Аналогичное решение приняли и британские власти — Лоу не будут экстрадировать в Соединённое Королевство.
Приговор мужчине огласят в сентябре. Согласно канадскому законодательству, по статье о содействии самоубийству Лоу грозит до 14 лет лишения свободы.
В зале суда Ньюмаркета, где 29 мая проходили слушания, присутствовали десятки родственников погибших, многие из них принесли с собой коробки салфеток в преддверии эмоциональных показаний, передаёт CBC News. Из согласованного 60-страничного документа, зачитанного прокурором, следует, что каждый набор для самоубийства Лоу продавал примерно за 80 долларов США, а родственники жертв нередко находили пакеты с нитритом натрия рядом с телом умершего. Защиту Лоу представляют трое адвокатов из крупной торонтской фирмы Henein Hutchison Robitaille LLP, а сам экс-повар уже дал письменное согласие на изложение всех обстоятельств дела.
