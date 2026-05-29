В Крыму ввели лимит на продажу бензина АИ-95

Ранее в Севастополе на заправках сети ТЭС ввели лимит на покупку топлива — не более 20 литров на один автомобиль или одну канистру. Губернатор Михаил Развожаев объяснил это логистическими трудностями и желанием не допустить ажиотажа. При этом, водители, прибывшие на АЗС на автомобиле, могут выбрать, заправить машину или наполнить канистру. Пешеходы с канистрами также смогут приобрести топливо. Кроме того, временные ограничения на продажу топлива ввели в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий называл меру превентивной и связывал её с перебоями в доставке горючего.