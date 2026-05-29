Путин: Россия может сровнять с землёй всех, кто попытается атаковать Калининград

Президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации есть все необходимые средства, чтобы сровнять с землёй любого, кто попытается совершить агрессию против Калининградской области. Об этом глава государства сказал, комментируя участившиеся в последнее время призывы к нападению на самый западный регион России.

Источник: Янтарный край

Президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации есть все необходимые средства, чтобы сровнять с землёй любого, кто попытается совершить агрессию против Калининградской области. Об этом глава государства сказал, комментируя участившиеся в последнее время призывы к нападению на самый западный регион России.

«У Российской Федерации есть все средства сровнять с землёй всех, кто попытается это сделать», — приводит РИА Новости слова президента.

Заявление Путина стало ответом на недавние высказывания главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который ранее призвал НАТО нанести удар по Калининграду. Литовский министр заявил, что альянс должен продемонстрировать способность «проникнуть в небольшую крепость», которую Россия создала в регионе, сообщает RT.

Ранее на призыв Будриса уже отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвавший риторику прибалтийских политиков «суицидальной».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше