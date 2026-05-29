В Калининградской области фактического руководителя стройкомпании обвиняют в уклонении от уплаты 176 миллионов рублей налогов

Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (пункты «а» и «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ).
Преступление было выявлено и задокументировано следователями СК совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы. По версии следствия, с января 2022 по сентябрь 2023 года фигурант вместе с рядом других лиц фактически руководил финансово-экономической деятельностью общества с ограниченной ответственностью. Для ухода от налогов мужчина организовал фиктивный документооборот с не менее чем десятью подконтрольными ему юридическими лицами и внёс в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах доходов, полученных обществом. Эти недостоверные сведения затем были направлены в налоговый орган.
По данным следствия, в результате противоправных действий обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на сумму, превышающую 176 миллионов рублей, что признаётся особо крупным размером.
В настоящий момент мужчина задержан в качестве подозреваемого, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения. В рамках уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, всех обстоятельств совершённого преступления, а также возможных иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.