Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области фактического руководителя стройкомпании обвиняют в уклонении от уплаты 176 миллионов рублей налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области предъявлено обвинение 52-летнему фактическому руководителю строительной организации.

Источник: KaliningradToday

Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (пункты «а» и «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ).

Преступление было выявлено и задокументировано следователями СК совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы. По версии следствия, с января 2022 по сентябрь 2023 года фигурант вместе с рядом других лиц фактически руководил финансово-экономической деятельностью общества с ограниченной ответственностью. Для ухода от налогов мужчина организовал фиктивный документооборот с не менее чем десятью подконтрольными ему юридическими лицами и внёс в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах доходов, полученных обществом. Эти недостоверные сведения затем были направлены в налоговый орган.

По данным следствия, в результате противоправных действий обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на сумму, превышающую 176 миллионов рублей, что признаётся особо крупным размером.

В настоящий момент мужчина задержан в качестве подозреваемого, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения. В рамках уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, всех обстоятельств совершённого преступления, а также возможных иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.