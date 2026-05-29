В Калининградской области фактического руководителя стройкомпании обвиняют в уклонении от уплаты 176 миллионов рублей налогов

Преступление было выявлено и задокументировано следователями СК совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы. По версии следствия, с января 2022 по сентябрь 2023 года фигурант вместе с рядом других лиц фактически руководил финансово-экономической деятельностью общества с ограниченной ответственностью. Для ухода от налогов мужчина организовал фиктивный документооборот с не менее чем десятью подконтрольными ему юридическими лицами и внёс в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах доходов, полученных обществом. Эти недостоверные сведения затем были направлены в налоговый орган.