На переселение людей из аварийного жилья на Камчатке выделили 870 млн рублей

Камчатка — один из самых сейсмо- и климатически активных регионов России. Последнее крупное землетрясение, магнитудой 8,8, произошло в регионе 30 июля. После этого на Камчатке часто фиксируются афтершоки. В октябре, ноябре и декабре прошлого года сообщалось о землетрясениях магнитудой от 5,5 до 6,5.