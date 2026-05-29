Останки гигантского льва и пещерного медведя нашли в башкирской пещере

В пещере Иманай в Мелеузовском районе Башкирии археологи обнаружили останки гигантского льва и пещерного медведя, а также выясняют пути проникновения сюда неандертальцев. Об этом в среду, 27 мая, рассказал ведущий научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра РАН Вячеслав Котов, участвовавший в раскопках и исследованиях древнего памятника.

По его словам, раскопки ведутся с 2009 года. Ученые нашли кости малого пещерного медведя и пещерного гигантского льва, а также установили, что это была стоянка первобытного человека. Собрана большая коллекция костей животных и орудий эпохи палеолита, оставленных неандертальцами.

— Это пока единственный найденный памятник на территории Урала, оставленный последними представителями неандертальцев, такими же, как на Кавказе, Алтае и в Крыму. Надеемся получить представление о том, кто эти были люди, поскольку найден и зуб человека, — пояснил Котов в беседе с РИА Новости.

Ученые предполагают, что неандертальцы могли контактировать и смешиваться с местными человеческими сородичами, но точные данные будут получены после экспертиз. В будущем пещеру планируют сделать объектом для посещений.

20 апреля археологи обнаружили на территории Успенского монастыря в Красноярске фрагменты костей мамонта и скелет лошади. Ученые предположили, что возраст останков составляет более 11 700 лет.

