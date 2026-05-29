Водолаз-фронтовик поднял колокол погибшего крейсера «Новик»

Бронепалубный крейсер, построенный по проекту немецкой фирмы «Шихау», затонул у берегов Сахалина в конце лета 1904 года после боя с японским крейсером «Цусима». Экипаж, оценив критические повреждения, принял решение затопить корабль, чтобы он не достался врагу. Но через два года, когда южная часть острова перешла под контроль Японии, противник поднял судно, отремонтировал его и в 1908 году ввел в строй под названием «Судзуя».