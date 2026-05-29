Водолаз-фронтовик поднял колокол погибшего крейсера «Новик»

В акватории Корсаковского порта со дна Охотского моря подняли колокол легендарного русского крейсера II ранга «Новик». Артефакт с клеймом 1895 года обнаружили в заливе Анива, сообщила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Бронепалубный крейсер, построенный по проекту немецкой фирмы «Шихау», затонул у берегов Сахалина в конце лета 1904 года после боя с японским крейсером «Цусима». Экипаж, оценив критические повреждения, принял решение затопить корабль, чтобы он не достался врагу. Но через два года, когда южная часть острова перешла под контроль Японии, противник поднял судно, отремонтировал его и в 1908 году ввел в строй под названием «Судзуя».
Уникальный экспонат уже передали в сахалинский краеведческий музей. Подъём осуществил ветеран СВО, водолаз первого класса Леонард Курбанов. Во время передачи он выразил надежду, что «рында» станет не единственной ценной находкой, перемещённой с морского дна в фонды учреждения.
Специалисты музея планируют оценить состояние колокола, после чего он займёт место в постоянной экспозиции. Реставраторы подготовят артефакт к публичному показу, отметила Нонна Лаврик.
